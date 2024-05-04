تحذيرات خطيرة من مجاعة واسعة في شمال غزة

كشفت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي لشبكة إن بي سي بان هناك مجاعة واسعة في شمال غزة وهي تتجه نحو الجنوب، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.



أعلنت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، سامانثا باور، أن الولايات المتحدة ستخصص 200 مليون دولار لمعالجة الجوع الحاد في مناطق النزاع حول العالم، بما في ذلك غزة.

سيتم تخصيص الأموال نحو تعظيم عمليات شراء وإنتاج وتوزيع الأغذية العلاجية الجاهزة للاستخدام (RUTF)، وهي عبارة عن عجينة مملوءة بالمغذيات تعتمد على الفول السوداني ومفيدة بشكل خاص لمعالجة سوء التغذية لدى الأطفال دون سن 5 سنوات، في أماكن مثل غزة والسودان وهايتي، حسبما قال مسؤول بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لشبكة ABC News.

وأضاف المسؤول أنه في غزة، يقوم شركاء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالفعل بتوزيع الأغذية العلاجية الجاهزة للاستخدام، وتخطط الوكالة لشحن إمدادات إضافية من الأغذية العلاجية الجاهزة للاستخدام إلى القطاع من كينيا عبر الممر البحري قريبًا.

وحذرت الجماعات الإنسانية والأمم المتحدة منذ أسابيع من خطر حدوث مجاعة كاملة في غزة مع استمرار الصراع.