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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

سويلم: 35 مليار جنيه لتنفيذ 340 مشروع ري وصرف وحماية من السيول بالصعيد

صدى البلد

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريراً يستعرض موقف تنفيذ مشروعات الوزارة بصعيد مصر.

وصرح سويلم بأن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعات عديدة بمختلف المحافظات، خاصة محافظات الصعيد، بالشكل الذي يسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين.

وأوضح أنه يجري العمل خلال الربع الثالث من العام المالي (2024/2023) على تنفيذ 342 مشروعا بمحافظات الصعيد بتكلفة قاربت 35 مليار جنيه، تتنوع بين أعمال تأهيل ترع ومساقٍ، خاصة أعمال تأهيل الترع، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بمرحلتيها، ورفع كفاءة البنية التحتية لمنشآت الري، والحماية من أخطار السيول، وحفر الآبار الجوفية، والتوسع في تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية، وتأهيل وتجديد محطات الرفع، وحماية جوانب نهر النيل وأعمال مشروع تنمية جنوب الوادي.

وقال إنه يجري تنفيذ استكمالات لأعمال تأهيل ترع بقيمة 12.60 مليار جنيه بـ260 عملية فى 8 محافظات، وجارٍ تنفيذ أعمال البنية التحتية للكباري والسحارات بقيمة 1.50 مليار جنيه بـ42 مشروعا فى 9 محافظات، وأعمال الحماية من أخطار السيول وأعمال حفر الآبار الاستكشافية والإنتاجية وشبكات الري والتشغيل بالطاقة الشمسية للآبار بقيمة 860 مليون جنيه بـ13 مشروعا فى 6 محافظات، وأعمال الصرف المغطى ورفع كفاءة محطات الصرف والمصارف المكشوفة بقيمة 324 مليون جنيه بـ21 مشروعا فى 7 محافظات، وأعمال مشروع تنمية جنوب الوادي بقيمة 17.50 مليار جنيه.

وفى إطار مشاركة الوزارة في المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، فإنه جار تنفيذ 229 مشروع تأهيل ترع بتكلفة حوالي 11.70 مليار جنيه ضمن المرحلة الأولى من المبادرة فى 8 محافظات، كما يجري تنفيذ 45 عملية تأهيل بقيمة 3 مليارات جنيه ضمن المرحلة الثانية من المبادرة فى ذات عدد المحافظات.

وفى مجال تطوير منشآت الري الكبرى بالوجه القبلي، فقد تم بتاريخ 27 أكتوبر 2022 بدء العمل في تنفيذ مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة بقيمة حوالي 1 مليار جنيه، لخدمة زمام حوالي 1.60 مليون فدان في خمس محافظات بالصعيد هي “أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة”، حيث من المقرر نهو المشروع عام 2026، ويشتمل المشروع على إنشاء 7 قناطر هي “فم بحر يوسف – حجز الابراهيمية – البدرمان - الديروطية - أبو جبل - ايراد الدلجاوي – الساحلية”، وبلغت نسبة التنفيذ الحالية 49%.

هذا ويتم متابعة معدلات التنفيذ للمشروعات بمختلف أجهزة الوزارة من خلال منظومة دعم قرار تفاعلية تتيح لمتخذ القرار استعراض جميع المؤشرات الخاصة بالمشروعات والمتمثلة في “جهة التنفيذ - مواقع المشروعات - متابعة تواريخ النهو المقررة - موقف التنفيذ... إلخ”، بالإضافة لتصنيف المشروعات من حيث “جهة التمويل ونوعه - طبيعة المشروعات - العائد والجدوى منها... إلخ”، ومتوسط نسب التنفيذ والتكلفة بكل محافظة.

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