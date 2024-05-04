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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لتشييع جثمان نجله.. رئيس المجلس السيادي يصل تركيا

ارشيفي
ارشيفي

أفادت وسائل إعلام سودانية بأن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان وصل منذ قليل إلى العاصمة التركية أنقرة اليوم، السبت، لتشييع جثمان ابنه الراحل "محمد" الذي توفي بعد حادث مأساوي.

وكان في استقباله نائب الرئيس التركي.


ويشار الي ان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية ، قد توجه  إلى دولة تركيا للمشاركة في مراسم دفن نجله “محمد” الذي فارق الحياة جراء تعرضه لإصابات بالغة نتيجة حادث سير وقع منذ أكثر من شهر.

ونعت الأمانة العامة لمجلس السيادة والعاملين به، محمد عبد الفتاح البرهان، وهو ابن رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات العسكرية، الذي توفي يوم الجمعة في العاصمة التركية، أنقرة.

جدير بالذكر؛ أن محمد البرهان قد تعرض لحادث سير أثناء قيادته دراجته النارية بالعاصمة التركية أنقرة، في شهر مارس الماضي وقد تم نقله إلى المستشفى في حالة خطيرة آنذاك.

ووقع الحادث أثناء قيادة نجل البرهان دراجة نارية في شارع كيراز بمنطقة كيزلج، بالقرب من جامعة أتيليم الخاصة في أنقرة، حيث اصطدم بمركبة تجارية خفيفة كانت تسير أمامه.

وتسبب الاصطدام في إلقاء محمد فتح الرحمن لأمتار بسبب شدة الارتطام، ليسقط على الأرض على مسافة بعيدة. مما تسبب في اخضاعه لعملية لجراحة خطيرة لكنه فارق الحياة الجمعة

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