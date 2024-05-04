تحرك عاجل لصرف حافز إثابة المعلمين والإداريين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة

قامت الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتحرك عاجل لصرف حافز إثابة المعلمين والإداريين المشاركين في لجان سير امتحانات الثانوية العامة 2023.

وأرسلت الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً عاجلاً إلى مديريات التربية والتعليم شددت خلاله على ضرورة إرسال مندوب المديرية لاستلام كشوف صرف حافز إثابة المعلمين والإداريين المشاركين في لجان سير امتحانات الثانوية العامة 2023 دور أول.

جاء ذلك بناءً على موافقة الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على صرف مكافآة للمشاركين في أعمال الامتحانات العامة 2023.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه على المندوب أن يتوجه بخطاب تكليف معتمد من مدير المديرية لاستلام كشوف الصرف من لجنة الإدارة لامتحان الثانوية العامة قطاع القاهرة وعنوانها “مدرسة فتحية بهيج الإعدادية - شارت جواد حسنى - عابدين - القاهرة بجوار محطة مترو محمد نجيب”.

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتكليف مسئول الحسابات في المديرية بعمل مطالبة بالمبالغ المطلوبة طبقا لما هو مدون بكشوف الصرف وتسليمها إلى الإدارة العامة للشئون المالية بديوان عام الوزارة حتى يتسنى صرف المستحقات المالية للمشاركين.