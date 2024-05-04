الأرصاد توضح تفاصيل طقس الساعات القادمة: أجواء ربيعية في شم النسيم

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة على المحافظات.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي أم سي، إن البلاد تشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، متابعة: درجات الحرارة ما زالت تشهد استقرارًا، حيث تسجل العظمى 31 درجة.

ولفتت إلى وجود اختلاف في قيم درجات الحرارة ما بين فترات النهار والليل، مشددة على أن الأجواء خلال الأسبوع الحالي ستكون ربيعية.

وأوضحت: نشهد اليوم نشاطا في حركة الرياح على القاهرة الكبرى وبعض المناطق الأخرى، مما سيساهم بالشعور بالأجواء الربيعية، بالإضافةإلى وجود ظاهرة الشبورة المائية.

واسترسلت: البلاد ستتعرض لمنخفض جوي، بداية من الغد وحتى يوم الثلاثاء، مما سيساهم في انخفاض درجات الحرارة والشعور بالأجواء الربيعية، والتمتع بالأجازة.