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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

لجنة المرأة ذات الإعاقة تشيد بترجمة أعمال درامية للغة الإشارة برمضان 2024

صدى البلد

للعام السادس على التوالي، قامت لجنة المرأة ذات الإعاقة برصد تناول الدراما الرمضانية والبرامج والإعلانات التجارية للمرأة ذات الإعاقة والأمهات لأشخاص ذوى إعاقة وما يخصهن من قضايا.

ونظرا للتأثير الواضح للصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية وكذا التغطيات الخبرية، فقد تمت إضافة رصد كامل لكل هذه النواحي هذا العام.

وفى سبيل خروج الرصد بشكل علمي مدروس يجمع بين الخبرة في الإعاقة والإدراك لخريطة الإعلام، أعدت لجنة المرأة ذات الإعاقة استمارة بحثية وزعتها على عدد كبير من المهتمين بقضايا الإعاقة المتابعين للدراما.

وجاء في مقدمة نتائج الرصد ظهور 162 شخصية لنساء ذات إعاقة وأمهات لأشخاص ذوى إعاقة من بين 1421 شخصية نسائية تقريبا، وهو ما يعنى زيادة عن العام الماضي بمقدار 50% تقريبا.

وجاءت الأعمال الدرامية والإعلانات التجارية والتوعوية التي ظهرت فيها نساء وفتيات ذات إعاقة في الدراما كالتالي “ مسلسل محارب ظهرت البطلة فى دور دينا فى حلقات المسلسل تعانى من إعاقة حركية بسبب حادث وتتحرك على كرسي متحرك، ومسلسل عتبات البهجة تم عرضه مترجما للغة الإشارة، ومسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني منه يعرض مترجما للغة الإشارة كما تظهر الجدة على كرسي متحرك وتتجول مع حفيدها، ومسلسل صدفة ظهرت شخصية منار تعرضت لحادث أفقدها القدرة على الحركة وظلت لمدة طويلة على كرسي متحرك واكتشف والدها خيانتها لزوجها مع صديقه، ومسلسل أشغال شاقة من بين الشخصيات المحورية في المسلسل الأم سيدة ذات إعاقة سمعية ”ضعف سمع شديد" يتحدث لها البطل بميكروفون وتعتبر محور أحداث كثيرة متلاحقة طوال حلقات المسلسل، ومسلسل فراولة الحلقة الثانية شهد ظهور صديقة البطلة بإعاقة حركية علي كرسي متحرك، ومسلسل مليحة الحلقة الثانية ظهور شخصية ثانوية إعاقة حركية، ومسلسل جودر ظهور سيدة مسنة من ذوي الإعاقة، وتعتبر المشاهد الأكثر ظهورا لها في الحلقة السابعة".

وثمنت اللجنة الاستجابة لما طالبت به في تقريرها الأعوام السابقة من ضرورة التفات صناع الدراما لجعل قضايا النساء والفتيات ذات الإعاقة محورا لبعض أعمالهم، وتناول هذه القضايا بإيجابية.

كما أشادت بتجربة ترجمة أعمال درامية للغة الإشارة، ودعت إلى زيادة أعداد الشخصيات التي عرضت لقضايا نساء وفتيات ذات إعاقة في الأعمال الدرامية والإعلانات الترويجية والتوعوية والبرامج الدرامية، وضرورة الالتفات بشكل أكبر إلى شخصيات وقضايا المرأة ذات الإعاقة. 

وجددت اللجنة مطالبتها للمؤسسات التعليمية المتخصصة في تخريج كوادر العمل الدرامي بمختلف تخصصاتها بأن تتبنى سياسة تعليمية دامجة للمرأة ذات الإعاقة وتفتح أبوابها لانضمام فتيات ونساء ذات إعاقة.

وفي النهاية، جددت اللجنة الدعوة لصناع الدراما أن تكون المرأة ذات الإعاقة حاضرة بشخصها وبقضاياها في الأعوام القادمة بمساحات أوسع في الأعمال الدرامية.

ويأتي هذا التقرير في إطار اهتمام المجلس برئاسة الدكتورة مايا مرسي، برصد وتحليل صورة المرأة في الإعلام المصري بوجه عام، وتأثيرها على المجتمع، وهو أحد أهم وأبرز الأدوار الرئيسية التي تحرص لجنة الإعلام برئاسة الدكتورة سوزان القليني على القيام بها ليس خلال شهر رمضان فقط بل على مدار العام.

وأعدت لجنة الإعلام بالمجلس، برئاسة الدكتورة سوزان القليني، التقرير، ويشمل تحليلًا متعمقًا لـ 38 مسلسلًا مصريًا تم عرضها على القنوات الفضائية والمنصات الرقمية، بالإضافة إلى رصد وتحليل مضمون الإعلانات التجارية وأيضاً حملات الخدمة العامة التي تتزايد بشكل لافت للنظر خلال شهر رمضان مع متابعة للبرامج والتغطيات الصحفية والإعلامية وردود الأفعال على السوشيال ميديا.

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