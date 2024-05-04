استجابة لطلب جزائري.. مجلس الأمن يعقد جلسة بشأن المقابر الجماعية في غزة

يعقد مجلس الأمن الدولي خلال الأسبوع الجاري جلسة بشأن المقابر الجماعية في غزة بناء على طلب من عضو المجلس العربي، الجزائر.

وبحسب وسائل إعلام جزائرية؛ لم يتم الإعلان إلى الآن عن الشخصية التي ستقوم بإحاطة الأعضاء حول موضوع الاجتماع الذي من المتوقع أن يتم يوم الثلاثاء المقبل.

وطالبت الأمم المتحدة على لسان أمينها العام أنطونيو غوتيريش بإجراء تحقيق دولي مستقل بشأن المقابر الجماعية داخل مستشفيين في قطاع غزة، حيث تقول السلطات الفلسطينية إن أكثر من 20 شهيدا قد دفنوا وهم أحياء.

كما دعا فاسيلي نيبينزيا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم

المتحدة، إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في الاكتشاف الأخير للمقابر الجماعية في قطاع غزة.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت هجوما مكثفا في 15 فبراير الماضي على مجمع ناصر الطبي جنوبي قطاع غزة وحولته إلى ثكنة عسكرية بعد هدم سوره الجنوبي، كما استهدفت مقر الإسعاف وخيام النازحين، وقامت بتجريف المقابر الجماعية داخل المجمع الذي شهد حصارا مشددا على مدى أكثر من شهر، ثم أعادت الكرة في مارس الماضي قبل انسحابها، تاركة وراءها مجزرة غير مسبوقة بحق الطواقم الطبية والمرضى واللاجئين.. كما تم الكشف عن مقابر جماعية لمئات الفلسطينيين.