نشرة المرأة والصحة| ناقد موضة يعلق على فستان نجوى كرم.. أعراض التسمم من الفسيخ والرنجة

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

يعتبر تناول الفسيخ والرنجة عادة فرعونية قديمة، وكانوا يتبعونها في يوم شم النسيم، ولكن قد يتسبب تناول الفسيخ والرنجة إلى حدوث التسمم، فما هي العلامات؟

حرصت المذيعة ياسمين عز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات “إنستجرام”، صورا من أحدث ظهور لها.

يلعب الكالسيوم دورًا حاسمًا في جسم الإنسان، وهو ضروري لتكوين وصيانة عظام وأسنان قوية، وتنظيم تقلصات العضلات، بما في ذلك تقلصات القلب، ونقل الإشارات العصبية، وتسهيل تخثر الدم.

ويشارك الكالسيوم في إشارات الخلية، ووظيفة الإنزيم، وإفراز الهرمونات، وهذا يجعل من المهم للغاية فهم علامات نقص الكالسيوم في الجسم حتى لا تضطرب وظائف الجسم.

أصبحت مقاطع فيديو القطط كثيرة على الإنترنت، ولكن أثار مقطع فيديو لقط في منطقة بنغال بشيكاغو الجدل، وتم تداوله بسرعة هائلة لتصل نسبة مشاهدته إلى أكثر من 50 مليون مشاهدة على تيك توك.

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة اللبنانية نجوى كرم، وذلك خلال إحيائها حفلا غنائيا أمس في دبي.