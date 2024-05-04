ريال مدريد ومانشستر سيتي والأهلي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم العديد من المباريات المهمة بالدوريات المختلفة لعل أبرزها لقاء الأهلي والجونة على المستوى المحلي وعلى المستوى الأوروبي يلتقي مانشستر سيتي وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي.

جميع مباريات اليوم مع توقيتها والقنوات الناقلة:

**مواعيد مباريات دوري Nile والقنوات الناقلة:**

1. **فاركو X الإسماعيلي**

- الزمان: الساعة 4:00 عصرًا.

- القناة: 1 On Time Sport.

2. **الأهلي X الجونة**

- الزمان: الساعة 7:00 مساءً.

- القناة: 1 On Time Sport.

3. **الداخلية X سيراميكا كليوباترا**

- الزمان: الساعة 7:00 مساءً.

- القناة: 2 On Time Sport.

**مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة:**

1. **أرسنال X بورنموث**

- الزمان: الساعة 2:30 ظهرًا.

- القناة: beIN Sports HD 1.

2. **برينتفورد X فولهام**

- الزمان: الساعة 5:00 مساءً.

3. **بيرنلي X نيوكاسل يونايتد**

- الزمان: الساعة 5:00 مساءً.

- القناة: beIN Sports HD 1.

4. **شيفيلد يونايتد X نوتينجهام فورست**

- الزمان: الساعة 5:00 مساءً.

- القناة: beIN SPORTS XTRA 1.

5. **مانشستر سيتي X وولفرهامبتون**

- الزمان: الساعة 7:30 مساءً.

- القناة: beIN Sports HD 1.

إليك جدول مواعيد مباريات الدوريات الأوروبية:

**الدوري الإسباني:**

1. ريال سوسييداد X لاس بالماس - الساعة 3:00 عصرًا.

2. ريال مدريد X قادش - الساعة 5:15 مساءً.

3. جيرونا X برشلونة - الساعة 7:30 مساءً.

4. ريال مايوركا X أتلتيكو مدريد - الساعة 10:00 مساءً.

**الدوري الإيطالي:**

1. مونزا X لاتسيو - الساعة 7:00 مساءً.

2. ساسولو X إنتر ميلان - الساعة 9:45 مساءً.

**الدوري الألماني:**

1. بوروسيا دورتموند X أوجسبورج - الساعة 4:30 عصرًا.

2. فولفسبورج X دارمشتات 98 - الساعة 4:30 عصرًا.

3. فيردر بريمن X بوروسيا مونشنغلادباخ - الساعة 4:30 عصرًا.

4. شتوتجارت X بايرن ميونخ - الساعة 4:30 عصرًا.

5. كولن X فرايبورج - الساعة 7:30 مساءً.

**الدوري الفرنسي:**

1. لوهافر X ستراسبورج - الساعة 4:00 عصرًا.

2. موناكو X كليرمون فوت 63 - الساعة 6:00 مساءً.

3. ميتز X رين - الساعة 8:00 مساءً.

4. ستاد بريست X نانت - الساعة 10:00 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة هي كالتالي:

1. الشباب ضد الرائد - الساعة 6 مساءً على قناة SSC HD.

2. الطائي ضد الخليج - الساعة 6 مساءً على قناة 2 SSC HD.

3. النصر ضد الوحدة - الساعة 9 مساءً على قناة SSC HD.

أما بالنسبة لمواعيد مباريات الدوري التركي، فهي كما يلي:

1. اسطنبول سبور ضد أضنة ديمرسبور - الساعة 4 عصراً.

2. قيصري سبور ضد فاتح قرا جمرك - الساعة 7 مساءً.

3. سامسون سبور ضد طرابزون سبور - الساعة 7 مساءً.