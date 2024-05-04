عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ريال مدريد ومانشستر سيتي والأهلي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

صدى البلد

تقام اليوم العديد من المباريات المهمة بالدوريات المختلفة لعل أبرزها لقاء الأهلي والجونة على المستوى المحلي وعلى المستوى الأوروبي يلتقي مانشستر سيتي وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي.

 جميع مباريات اليوم مع توقيتها والقنوات الناقلة:

**مواعيد مباريات دوري Nile والقنوات الناقلة:**

1. **فاركو X الإسماعيلي**
  - الزمان: الساعة 4:00 عصرًا.
  - القناة: 1 On Time Sport.

2. **الأهلي X الجونة**
  - الزمان: الساعة 7:00 مساءً.
  - القناة: 1 On Time Sport.

3. **الداخلية X سيراميكا كليوباترا**
  - الزمان: الساعة 7:00 مساءً.
  - القناة: 2 On Time Sport.

**مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة:**

1. **أرسنال X بورنموث**
  - الزمان: الساعة 2:30 ظهرًا.
  - القناة: beIN Sports HD 1.

2. **برينتفورد X فولهام**
  - الزمان: الساعة 5:00 مساءً.

3. **بيرنلي X نيوكاسل يونايتد**
  - الزمان: الساعة 5:00 مساءً.
  - القناة: beIN Sports HD 1.

4. **شيفيلد يونايتد X نوتينجهام فورست**
  - الزمان: الساعة 5:00 مساءً.
  - القناة: beIN SPORTS XTRA 1.

5. **مانشستر سيتي X وولفرهامبتون**
  - الزمان: الساعة 7:30 مساءً.
  - القناة: beIN Sports HD 1.

إليك جدول مواعيد مباريات الدوريات الأوروبية:

**الدوري الإسباني:**
1. ريال سوسييداد X لاس بالماس - الساعة 3:00 عصرًا.
2. ريال مدريد X قادش - الساعة 5:15 مساءً.
3. جيرونا X برشلونة - الساعة 7:30 مساءً.
4. ريال مايوركا X أتلتيكو مدريد - الساعة 10:00 مساءً.

**الدوري الإيطالي:**
1. مونزا X لاتسيو - الساعة 7:00 مساءً.
2. ساسولو X إنتر ميلان - الساعة 9:45 مساءً.

**الدوري الألماني:**
1. بوروسيا دورتموند X أوجسبورج - الساعة 4:30 عصرًا.
2. فولفسبورج X دارمشتات 98 - الساعة 4:30 عصرًا.
3. فيردر بريمن X بوروسيا مونشنغلادباخ - الساعة 4:30 عصرًا.
4. شتوتجارت X بايرن ميونخ - الساعة 4:30 عصرًا.
5. كولن X فرايبورج - الساعة 7:30 مساءً.

**الدوري الفرنسي:**
1. لوهافر X ستراسبورج - الساعة 4:00 عصرًا.
2. موناكو X كليرمون فوت 63 - الساعة 6:00 مساءً.
3. ميتز X رين - الساعة 8:00 مساءً.
4. ستاد بريست X نانت - الساعة 10:00 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة هي كالتالي:

1. الشباب ضد الرائد - الساعة 6 مساءً على قناة SSC HD.
2. الطائي ضد الخليج - الساعة 6 مساءً على قناة 2 SSC HD.
3. النصر ضد الوحدة - الساعة 9 مساءً على قناة SSC HD.

أما بالنسبة لمواعيد مباريات الدوري التركي، فهي كما يلي:

1. اسطنبول سبور ضد أضنة ديمرسبور - الساعة 4 عصراً.
2. قيصري سبور ضد فاتح قرا جمرك - الساعة 7 مساءً.
3. سامسون سبور ضد طرابزون سبور - الساعة 7 مساءً.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسالة نارية من سيد عبد الحفيظ لـ عبدلله السعيد.. ماذا حدث؟

جمع متعلقاته من النادي الأهلي .. قرار مفاجئ يغضب أفشة

السعودية.. وفاة الأمير ‎بدر بن عبدالمحسن

300 جنيه دفعة واحدة| الذهب يخالف التوقعات بتراجع كبير وعيار 21 مفاجأة

9 أيام إجازة بأمر الحكومة|مفاجأة بشأن عدد أيام عطلة عيد الأضحى 2024

أزمة إيقاف تونس.. هل يتم إلغاء مباراة الأهلى والترجى في نهائي الأبطال؟

ايدها بتترعش.. تأثر شيرين عبد الوهاب فى حفل الكويت l تعرف على السبب

كلمات كولر والراتب السنوي.. حتحوت يكشف سبب غضب الشناوي داخل الأهلي

ترشيحاتنا

مدبولي يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بجنوب سيناء

العلاقة بين فيروس c وسرطان الكبد.. عوض تاج الدين يوضحها

المحكمة العليا: استقطاع نسبة من الخدمة المقررة للعاملين في المنشآت السياحية يخالف الدستور

مدبولي يتفقد مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد ووحدة الطوارئ

المحكمة العليا: فرض الضرائب بأثر رجعي محظور دستوريًا

بيان عاجل من القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بشأن وفاة ابن البرهان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل سبرنج رولز بالجبن بمذاق لذيذ

فيديو لقط يطير في الهواء بحركة مفاجأة بسبب شعورة بالخوف.. ما القصة؟

توقيت جرينتش.. كيف جاءت فكرة إنشائه؟

غنت خليجي.. 20 صورة من حفل آمال ماهر في جدة

فيديو

ناقد فني: توقيت طرح فيلم السرب مع أعياد المسيحيين مثالي

عيونه دار.. آيتن عامر مفاجأة حفل تامر حسني بالعين السخنة

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

شعرها وقع ووزنها زاد .. أزمة مروة عبدالمنعم النفسية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

اﻟﻤﺰﻳﺪ