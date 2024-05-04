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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عقار: الحكومة السودانية لا تعترض على الحل السلمي أو التفاوض بشأن الحرب

ارشيفي
ارشيفي

أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار، عدم رفض الحكومة السودانية للحل السلمي أو التفاوض بشأن الحرب التي تشهدها البلاد. 

وشدد عقار في تصريحات له  على تمسك حكومة السودان بما جاء في بنود اتفاق جدة والتي تقتضي عدم توسع الأعمال العدائية، متهما الطرف الآخر بعدم الالتزام ببنود الاتفاق.

ورفض عقار وصف ما يحدث بالسودان  بانه حرب بين قوتين مسلحتين بل يراها مع قوة معتدية هي ميليشيا الدعم السريع. 

ووصف عقار ما يتداول عن سيطرة عناصر الدعم السريع على أي منطقة تعبيرا فضفاضا بل يرى تواجدهم محدودا» في جيوب«، مشيرا إلى تواجد القوات المسلحة في ذات الأماكن .

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