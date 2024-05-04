اليابان تعرب عن خيبة أملها إزاء تصريحات بايدن الأخيرة‎

أعربت اليابان ، اليوم السبت ، عن خيبة أملها إزاء التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي جو بايدن التي وصف فيها الدولة الآسيوية بأنها "كارهة للأجانب" خلال حدث انتخابي له لجمع التبرعات يوم الأربعاء الماضي.



وكشف مصدر رفيع المستوى في طوكيو، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى وكالة أنباء "كيودو" اليابانية بشرط عدم ذكر اسمه، أن الحكومة اليابانية أبلغت الجانب الأمريكي أن تعليقات بايدن، التي جاءت قبل الانتخابات الرئاسية القادمة لعام 2024، لا تستند إلى فهم دقيق لسياسة اليابان.



وفي الحدث الذي حضره العديد من الناخبين الأمريكيين الآسيويين، قال بايدن: "كما تعلمون، أحد أسباب نمو اقتصادنا هو أنتم والعديد من الآخرين. لماذا؟ لأننا نرحب بالمهاجرين"، بحسب البيت الأبيض.



وبينما أشاد بالهجرة والتنوع باعتبارهما من نقاط القوة الرئيسية للولايات المتحدة، نُقل عن بايدن قوله، خلال التجمع الذي انعقد في أحد فنادق واشنطن: "انظروا، فكروا في الأمر. لماذا تتعثر الصين اقتصاديًا بهذا القدر من السوء؟ لماذا تواجه اليابان مشكلة؟ لماذا روسيا؟ لماذا تتعثر الصين؟" أو الهند؟ لأنهم كارهون للأجانب، ولا يريدون مهاجرون.

وسعت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، الخميس الماضي ، إلى التقليل من أهمية تصريحات بايدن، قائلة إن هدفه هو تسليط الضوء على مدى أهمية أن تكون الولايات المتحدة دولة جاذبة للمهاجرين.

