سوريا.. الأسد يشارك في الاجتماع الموسع للجنة المركزية لحزب البعث

شارك الرئيس السوري بشار الأسد، الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي، في الاجتماع الموسع للجنة المركزية للحزب المنعقد في قصر المؤتمرات بدمشق، وعلى جدول أعماله انتخاب أعضاء لجنة مركزية وقيادة مركزية جديدة للحزب وكلمة الرئيس الأسد.

ووفق صحيفة “الوطن” السورية؛ فيأتي هذا الاجتماع كمرحلة ثالثة استكمالاً للعملية الديمقراطية التي أطلقها الأمين العام للحزب الرئيس بشار الأسد، في اجتماع اللجنة المركزية الذي عقد بداية العام، وتم التحضير لهذه المرحلة بانتخابات شفافة وعلنية على مستوى الشعب الحزبية أولاً ومن ثم على مستوى الفروع الحزبية ثانياً.

والجديد في هذه الخطوة اعتبار القطر العربي السوري حزبياً كدائرة انتخابية واحدة، وأن العملية الانتخابية ولأول مرة ستكون مؤتمتة بشكل كامل باستخدام أحدث التجهيزات والتقنيات.