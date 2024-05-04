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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقود إلى صراع محتمل.. الخارجية الروسية تهاجم تدريبات الناتو "المدافع الصامد"

أرشيفية
أرشيفية

قالت وزارة الخارجية الروسية ان تدريبات حلف الناتو "المدافع الصامد" تشير إلى أن الحلف يستعد لـ "صراع محتمل" مع روسيا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

واعتبرت الوزارة ان اتهامات الناتو لروسيا بشن هجمات هجينة على الحلف ما هي الا تضليل وإثارة للهستيريا المناهضة لروسيا.

كما قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن قوات دفاعها الجوي أسقطت أربعة صواريخ بعيدة المدى أمريكية الصنع فوق شبه جزيرة القرم، وهي أسلحة تعرف باسم أنظمة الصواريخ التكتيكية العسكرية (ATACMS) شحنتها واشنطن إلى أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة.
ولم تذكر الوزارة تفاصيل.

وقال مسؤولون روس يوم الثلاثاء أيضًا إن أوكرانيا هاجمت شبه جزيرة القرم باستخدام نظام ATACMS في محاولة لاختراق الدفاعات الجوية الروسية في شبه الجزيرة التي ضمتها، لكن تم إسقاط ستة منها.

وقال مسؤول أميركي في واشنطن الشهر الماضي إن الولايات المتحدة شحنت سرا صواريخ طويلة المدى إلى أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة. 
 

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