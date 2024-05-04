رسالة من الصحة لأصحاب المنشآت المتخصصة في تجارة الأسماك المملحة.. تفاصيل

وجهت وزارة الصحة والسكان، عدة نصائح طبية وإرشادات وقائية، تزامنًا مع الاحتفال بأعياد شم النسيم، ضمن جهود الوزارة لتطبيق خطة التأمين الطبي، وحماية المواطنين من الممارسات الغذائية الضارة.

ووجهت «الصحة» رسالة لأصحاب المنشآت الغذائية المتخصصة في تجارة الأسماك المملحة إتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتي تشمل