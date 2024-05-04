الشروق تتجمل لأعياد الرييع.. استمرار زراعة الأشجار وتكثيف المتابعة

وجه المهندس على سعد رئيس جهاز مدينة الشروق قطاع الزراعة والتجميل برفع حالة الاستعداد القصوى، بجميع الحدائق والمتنزهات المفتوحة وتكثيف زراعة الأشجار بكافة أنحاء الشروق، وذلك في إطار استعداد المدينة لاستقبال أعياد الربيع وخلق جو من البهجة لدى المواطنين.

وأكد رئيس الجهاز بأنه تم تدعيم وتكثيف زراعة الزهور بالمسطحات الخضراء بمداخل المدينة وكذلك عدد من الميادين والمحاور الرئيسية علاوة على استمرار أعمال الرعاية للمزروعات من تسميد قص وتقليم الأشجار زراعة الورود وذلك بالحدائق داخل الأحياء، وبالتحديد الإسكان الاجتماعي وسكن مصر ودار مصر، كما تم رفع كفاءة المتنزهات المفتوحة ومنها أهل مصر وممشى المحور الغربي والأوسط ضمن الاستعدادات.

وشدد رئيس الجهاز على ضرورة استمرار أعمال الصيانة والرعاية لجميع الحدائق حرصاً على الثروة الزراعية بمدينة الشروق .

وفي السياق ذاته قام المهندس أحمد مكي نائب رئيس جهاز المدينة بجولة تفقدية بعدد من الأحياء والمناطق لمتابعة سير عملية زرع وتقليم الأشجار وتنظيف الأحواض الزراعية، ووجه بضرورة تكثيف العمل خلال الساعات المقبلة مؤكدا أن جميع القطاعات في حالة استنفار خلال أيام العطلة الرسمية، محذرا من التقاعس أو الإهمال في أداء الواجب الوظيفي لكل شخص في موضع المسئولية.

كما كلف نائب رئيس الجهاز جهاز النظافة بالمدينة بتكثيف ومتابعة المرور على الحدائق والمتنزهات خلال أعياد الربيع، لرفع أية مخلفات قد يتركها الزائرين أولا بأول.