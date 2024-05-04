سوريا تتخذ إجراءات احترازية في موانئها | اعرف السبب

كشف مدير عام الموانئ البحرية السورية العميد علي أحمد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في ظل أجواء الطقس الحالية والرياح المتوقع ازدياد شدتها خلال الساعات القادمة.

وبيّن العميد أحمد لـ”الوطن”، أن المديرية بكافة كوادرها بحالة جهوزية للتعامل مع أي طارئ في حال اشتداد الرياح والمتغيرات الجوية وارتفاع موج البحر.

كما أشار الي انه تم تنبيه الصيادين بعدم الدخول إلى عمق البحر لضمان السلامة العامة.

وحذرت الأرصاد الجوية من الرياح التي قد تتجاوز سرعتها 85 كم/ساعة، ومن ارتفاع أمواج البحر من 2،5 إلى 3 أمتار، وفقاً لنشرة اليوم السبت.