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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اتفاقات جديدة لعدد من الجامعات الأمريكية مع المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين

جامعات أمريكا
جامعات أمريكا

توصل عدد من الجامعات الأمريكية إلى اتفاق مع الطلاب المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين بعد أسابيع من المظاهرات، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

ومع وجود أكثر من 2400 شخص في 46 حرمًا جامعيًا على مستوى البلاد منذ منتصف أبريل، أفادت الانباء أن المدارس بما في ذلك براون ونورث وسترن وروتجرز تتجه إلى اتباع نهج مختلف.

وتضمنت الاتفاقيات المبرمة مع هذه المدارس الالتزام بمراجعة استثماراتها في إسرائيل أو الاستماع إلى دعوات لوقف التعاملات التجارية مع البلاد. 

وركزت العديد من مطالب المتظاهرين على الروابط مع الجيش الإسرائيلي.

وفي حين قدمت الجامعات تنازلات فيما يتعلق بالعفو عن المتظاهرين وتمويل دراسات الشرق الأوسط، إلا أنها لم تعد بتغيير استثماراتها.

وقال رالف يونج، أستاذ التاريخ الذي يدرس المعارضة الأمريكية في جامعة تمبل في فيلادلفيا، إن التنازلات والمفاوضات ربما يتم استخدامها بشكل تكتيكي.

وقال يونج: “أعتقد أنه بالنسبة لبعض الجامعات، قد يكون ذلك مجرد تكتيك تأخير لنزع فتيل الاحتجاجات مع نهاية الفصل الدراسي وربما بحلول الفصل الدراسي المقبل، يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة ”.

وذكر يونج إن بعض مجالس الجامعات قد لا تصوت أبدًا على سحب الاستثمارات من إسرائيل، وهو ما قد يكون عملية معقدة. وقالت بعض الجامعات الحكومية إنها لا تملك السلطة للقيام بذلك.

لكن يونج قال إن إجراء محادثات مع المتظاهرين هو تكتيك أفضل من الاعتقالات، التي يمكن أن تثير المزيد من الاحتجاجات.

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