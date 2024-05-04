وحدة حياة كريمة بأسوان تتابع 53 مشروعا بقرى وادى الصعايدة بمركز إدفو

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بسرعة التشغيل التجريبى لجميع المشروعات التى يتم الانتهاء منها ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة"، وذلك لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية وحتى يشعر المواطنون والأهالى بالثمار الإيجابية ومكتسبات المبادرة الرئاسية الجارية بمختلف القرى والنجوع المستهدفة.

وشدد المحافظ على ضرورة مواصلة الجولات الميدانية لتفقد معدلات التنفيذ أولاً بأول بمختلف المشروعات الجارية وتذليل العقبات والمشكلات لضمان الانتهاء منها فى مواعيدها المحددة.

حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان

من جانبه، أكد اللواء ياسر عبد الشافى، السكرتير العام المساعد، أنه تنفيذاً لتكليفات محافظ أسوان، قامت وحدة حياة كريمة بجولة ميدانية لتفقد 53 من المشروعات الجارية بقرى وادى الصعايدة بمركز إدفو، والتى تضم 7 قرى فرعية وتوابع بإجمالى 65 ألف نسمة.

وقال إنه خلال الجولة تم حصر 45 مشروعا انتهت بنسبة 100%، وهى مشروعات خاصة بإنشاء المجمعات الخدمية والزراعية ومكاتب البريد وبعض المدارس، وأيضاً إنشاء وحدة طب الأسرة ونقطة الشرطة والمكتبة، بالإضافة إلى مشروعات إحلال وتجديد شبكات وخطوط مياه الشرب وخطوط الغاز الطبيعى، بجانب إنشاء أبراج المحمول والألياف الضوئية، وأيضاً تبطين الترع وإنشاء بعض الكبارى عليها.

وأوضح السكرتير العام المساعد أنه تم أيضاً تفقد مشروع توصيل الصرف للقرية وتوابعها، والذى يضم إنشاء محطة للمعالجة بنسبة 85% للأعمال المدنية، بالإضافة إلى إنشاء 3 محطات رفع تراوحت نسب تنفيذها من 70 إلى 90%، علاوة على تفقد وحدة الإطفاء بنسبة 85%، بجانب إنشاء محطة مياه الشرب بنسبة 50%.

وخلال الجولة التفقدية، تم متابعة سير العمل بمجمع الخدمات والاستفسار من المواطنين عن مستوى الخدمات المقدمة، حيث عبر الأهالى عن شكرهم للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة, ودورها فى رفع كفاءة الخدمات المقدمة، ومنها دعم نقطة الإسعاف بسيارة إسعاف جديدة ومجهزة لخدمة القرية وتوابعها، بالإضافة لتوفير أماكن متميزة لتلقى الخدمة تحترم آدمية المواطن لتصبح وادى الصعايدة من القرى الجاذبة للسكان.

مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان

مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان

مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان

مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان

مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان