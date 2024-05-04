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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الدهون الغذائية.. نصائح مهمة لاختيار الزيوت الأفضل للجسم| فيديو

الدكتور عادل جبر
الدكتور عادل جبر

أكد الدكتور عادل جبر، أستاذ علوم وتكنولوجيا الأغذية بالمركز القومي للبحوث، أن الزيوت والدهون لهم أهمية كبيرة ليس فقط للإنسان ولكن لكل كائن حي، فضلا عن النباتات والأشجار والحيوانات وكل الكائنات الحية تحتاج الى زيوت الدهون وهي موجودة بها في الأساس.

وأوضح جبر، خلال لقائه  ببرنامج "صباح البلد"  تقديم رشا مجدي ونهاد سمير المذاع علي قناة "صدي البلد"، أن الأشياء التي تكون طبيعية وصلبة على درجة حرارة الغرفة تكون موجودة في المناطق الاستوائية بأكملها بداية من أواسط أفريقيا وإندونيسيا وماليزيا وأمريكا الجنوبية.

وأضاف أستاذ علوم وتكنولوجيا الأغذية بالمركز القومي للبحوث، أن الله سبحانه وتعالى خلق زيوت الدهون لتكون موجودة وموزعة بين المحاصيل والأشجار و الحيوانات وحتى الأسماك، والمناطق الأستوائية المختلفة بها زيت النخيل وزيت جوز الهند وزبدة الشيا وزبدة الكاكاو.

وأشار إلى أن منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط "ربنا حماها بشكل مختلف" لان بها شجرة الزيتون وزيت الزيتون المعروف تأثيراته الصحية على مستوى العالم وبمعرفة متخصصين التغذية.

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