قرار عاجل من السعودية ضد 15 ألف وافد.. تفاصيل

أعلنت وزارة الداخلية السعودية ترحيل 15.2 ألف مخالف وإخضاع 53 ألف مخالف لتنفيذ الأنظمة وذلك ضمن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، والتي أسفرت خلال الفترة الأخيرة عن ضبط 19.6 ألف مخالف.

وبينت وزارة الداخلية في البيان الأسبوعي، أن إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم في مناطق المملكة كافة 19662، منهم 12.4 ألف مخالفين لنظام الإقامة، و4.4 ألف مخالفين لنظام أمن الحدود، و2.7 ألف مخالفين لنظام العمل، وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1233شخصًا 31% منهم يمنيو الجنسية، و65% إثيوبيو الجنسية، و4% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 96 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

ولفتت إلى أن الجهات الأمنية في مناطق المملكة ضبطت 9 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، وأحالت 44.5 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و2952 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 15200مخالفًا، لافتة إلى أن من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 53 ألف وافد مخالف، منهم 48.5 ألف رجل، و4.5 ألف امرأة.

وشددت وزارة الداخلية علي أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.