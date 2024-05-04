فلسطين توقع اتفاقية تأسيس مجلس رجال أعمال مع طاجيكستان

وقعت دولة فلسطين وجمهورية طاجيكستان، اليوم السبت، اتفاقية تأسيس مجلس رجال أعمال فلسطيني - طاجيكي مشترك، وذلك في العاصمة الطاجيكية دوشانبيه.

ووفق البيان الصادر عن الخارجية، فإن فلسطين وطاجيكستان وقعتا في أغسطس من العام الماضي 3 اتفاقيات ومذكرات تفاهم تتعلق بالمشاورات السياسية، والتعاون في مجال الزراعة والتربية والتعليم العالي.

ويأتي تشكيل مجلس الأعمال المشترك كمرحلة أولى لتنفيذ برامج تنموية تعكس أولويات الطرفين وبما يقود إلى تطوير وتوطيد العلاقة بين رجال الأعمال والقطاع الخاص في كلا البلدين الصديقين.