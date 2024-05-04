رئيس الوزراء يتفقد القرية التراثية ومضمار الهجن بشرم الشيخ

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء القرية التراثية، بمحافظة جنوب سيناء يرافقه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء .

واستمع رئيس الوزراء لشرح من اللواء خالد فودة، الذي أشار إلى ما تتضمنه القرية من مكونات، موضحاً أنه تم إنشاؤها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتشمل 10 ورش حرفية و 2 قاعة عرض ومخازن، وبها مسرح مكشوف، ومطعم بدوي، وحدائق مفتوحة، ولاند سكيب، ومسجد، وتم الاتفاق على دراسة تكليف أحد المستثمرين لتشغيلها بالشراكة والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ليتم عرض المنتجات اللازمة والخاصة بمختلف أنواع التراث البدوي.

وتم الاتفاق على اقامة حضانة متطورة تليق بمدينة شرم الشيخ، على احدث طراز عالمى.

وتوجه رئيس الوزراء ومرافقوه عقب ذلك لتفقد مضمار الهجن بمدينة شرم الشيخ، حيث كان فى استقباله الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الذي أوضح أن مضمار الهجن بشرم الشيخ يعد واحدا من أفضل مضامير السباق على مستوى الوطن العربي.

ونوه فودة، إلى أنه تم الانتهاء من تطوير المضمار وتجهيزه للسباق علاوة على رفع كفاءة المنصة الرئيسية وصالة كبار الزوار، وتحديث المقاعد والمظلات بطول طريق المضمار، كما تم إنشاء مركز لتدريب السيدات على الحرف البدوية حفاظا عليها من الاندثار كما تم إقامة عزب للهجن وحظائر للحيوانات ومستشفى بيطري.

وانتقل الدكتور مصطفي مدبولي، ومرافقوه إلى مركز الرصد الأمني الموحد، حيث استمع إلى شرح من المهندس أحمد ابراهيم، ممثل الشركة العربية العالمية للبصريات "جهاز مشروعات الخدمة الوطنية"، الذي أوضح أن هذا المركز مخصص للتحكم الشامل والمركزي للمنظومات الأمنية بجميع مدن المحافظة، وبالأخص تأمين مدينة شرم الشيخ بالكامل، والطريق الأوسط والدائري بالكاميرات البانورامية والأمنية، وكذا تأمين جميع مدن المحافظة، وطريق شرم الشيخ/ النفق، وطريق شرم الشيخ/ طابا من مكان مركزي واحد عن طريق شبكات مؤمنة.

