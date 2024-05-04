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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 4 أشخاص في حادث مروري بالوادي الجديد

اسعاف
اسعاف

أصيب 4 أشخاص ، في حادث تصادم سيارة ملاكي بطريق القصر موط بمركز الداخلة التابع لمحافظة الوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقلهم إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج اللازم .


تلقى اللواء محمد أبو الليل مدير امن الوادي الجديد بلاغا من إدارة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم لسيارة ملاكى بطريق موط القصر بمركز الداخلة، ونتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص جميعهم من قرية بدخلو بمركز الداخلة وهم، علي اسماعيل مبارز 32 عاما مصابا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، رأفت محمود عثمان 45 عاما كسر مفتوح أسفل الركبة اليسرى، وعمران علي عمران 64 عاما ومصاب بجرح قطعي غائر بفروة الرأس حوالي 25سم واشتباه في إصابته بكسر في الجمجمة، واحمد عمران علي 19 عاما ومصاب كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

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وعلي الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى الداخلة العام وجاري تحرير محضر بالواقعة واحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات

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