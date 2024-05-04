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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يتفقد مركز شباب سانت كاترين بجنوب سيناء

صدى البلد

قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بجولة تفقدية دخل مركز شباب سانت كاترين، وذلك ضمن جولته التفقدية التي يقوم بها في محافظة جنوب سيناء.

وأثنى  وزير الشباب والرياضة على التعاون المثمر بين الوزارة ومحافظة جنوب سيناء من أجل دعم وتطوير كافة المنشآت الشبابية والرياضية داخل المحافظة، مشدداً على أهمية دور مراكز الشباب في تنمية الشباب وتوفير بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية.

وتفقد وزير الشباب والرياضة الملعب القانوني بالإضافة إلى 2 ملعب خماسي، وقد وجه السيد وزير الشباب والرياضة بسرعة البدء في اعمال التطوير، التي ستشمل: "استكمال السور المحيط بالمركز، تطوير المبني الاداري، انشاء مدرجات للجماهير في الملعب القانوني، بالاضافة إلى رفع كفاءة المركز وتطويره بما يتناسب مع المنطقة المحيطة به واحتياجات مرتادي المركز".

وتابع وزير الشباب والرياضة، تغيير نجيلة الملعب القانوني من الأخضر الى اللون الأحمر، جاء بما يتناسب مع الهوية البصرية للمنطقة المحيطة بالتناسق مع معالم المدينة التاريخية.

وأضاف وزير  الشباب الرياضة، أن عملية التطوير لمركز شباب سانت كاترين، يأتي ضمن الخطة الشاملة التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة لتطوير مراكز الشباب على مستوى جمهورية مصر العربية، والذي يهدف التطوير إلى توفير أفضل الخدمات للشباب وتعزيز دور مراكز الشباب في تنمية المجتمع. مؤكداً على استمرار الوزارة في دعم مراكز الشباب وتطويرها بما يلبي احتياجات النشئ الشباب.

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