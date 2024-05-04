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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مؤسس "أمهات مصر" تهنئ الأقباط بعيد القيامة وتدعو الطلاب المسلمين لتهنئة زملائهم

عبير أحمد
عبير أحمد

أصدرت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، بيانا إعلاميا أكدت خلاله أنها تقدم التهنئة لجميع الإخوة الأقباط بشكل عام، وأولياء الأمور والطلاب بمختلف المراحل التعليمية بشكل خاص، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وقالت مؤسس إتحاد أمهات مصر وائتلاف أولياء الأمور في بيانها : أتمنى أن يكون عيدا سعيدا على جميع الأقباط والمصريين بشكل عام.

وأضافت  مؤسس إتحاد أمهات مصر وائتلاف أولياء الأمور الشكر للقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي علي حفظ الأمن والاستقرار لمصرنا الحبيبة.

ودعت مؤسس إتحاد أمهات مصر وائتلاف أولياء الأمور جميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية إلي تهنئة زملائهم الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، ومشاركتهم فرحتهم بالعيد، مؤكده أن مصر مسلمين ومسيحيين شعباً واحداً دائما وأبدا، وحفظ الله مصر.

الجدير بالذكر، يحرص إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، برئاسة عبير أحمد، علي الدور التربوي والتوعوي تجاه الطلاب وأولياء الأمور بمختلف المراحل التعليمية، علي مدار السنوات الماضية، ومتابعة الأحداث الهامة الوطنية وكافة المجالات ومشاركتها مع أولياء الأمور والطلاب.

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