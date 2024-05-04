مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة.. جوميز يدفع بوجه جديد

أكد مينا ماهر مقدم برنامج زملكاوي أن ياسر حمد لاعب الزمالك أقترب بشدة من حجز مكانه في التشكيلة الأساسية التي سيبدأ بها جوميز مباراة سموحة المقرر لها في السابعة مساء غد الأحد، على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وكتب مينا ماهر عبر حسابه علي فيسبوك "ياسر حمد يقترب من التشكيل الاساسي الزمالك امام سموحة 🏹⚪"

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد رفاعي - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال – سيد عبد الله "نيمار" - سيف فاروق جعفر – عبد الله السعيد – ترافيس موتيابا - ناصر ماهر - إبراهيما نداي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.