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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المكسيك.. العثور على جثث سياح أستراليين وأمريكيين مفقودين

المكسيك .. العثور
المكسيك .. العثور على جثث السياح الأستراليين والأمريكيين

قال مكتب المدعي العام بالمكسيك في بيان في وقت متأخر من مساء أمس إن السلطات المكسيكية عثرت على ثلاث جثث في ولاية باجا كاليفورنيا بعد ان أفادت أنباء عن فقدان أمريكي وسائحين أستراليين.

وشوهد الأخوان الأستراليان كالوم، 33 عامًا، وجيك روبنسون، 30 عامًا، والأمريكي كارتر رود، 30 عامًا، آخر مرة في 27 أبريل، حسبما أعلن مكتب المدعي العام لولاية باجا كاليفورنيا في وقت سابق. وأشارت إلى الأمريكي المفقود باسم جاك كارتر رود.

وقال مكتب المدعي العام في بيانه إن اختبارات الطب الشرعي على الرفات سيتم إجراؤها بواسطة مختبر حكومي مما سيسمح بالتعرف بشكل إيجابي على الجثث.

وأضاف البيان أن المحققين يواصلون تفتيش المنطقة الوعرة التي عثر فيها على الجثث بحثا عن أدلة إضافية.

كان الرجال الثلاثة يقضون إجازة في رياضة ركوب الأمواج بالقرب من مدينة إنسينادا السياحية الشهيرة، على بعد حوالي 90 دقيقة جنوب الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وقالت المدعي العام سوكورو إيبارا، الخميس، إنه يجري التحقيق مع ثلاثة أشخاص فيما يتعلق بالقضية. وأشار مكتبها يوم الجمعة إلى أنه تم الحصول على مذكرات اعتقال بجريمة الاختفاء القسري.

واضافت إيبارا إنه تم العثور على خيام في المنطقة التي شوهد فيها الرجال المفقودون لآخر مرة، مضيفًة أنه تم الإبلاغ رسميًا عن اختفائهم بعد أيام من اختفائهم الفعلي.

وقالت السلطات إنه تم العثور أيضا على شاحنة صغيرة بيضاء محترقة في المنطقة.

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