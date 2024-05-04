تياجو سيلفا يقترب من الانضمام إلى فلومنينسي البرازيلي

أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم /السبت/ بأن مدافع نادي تشيلسي تياجو سيلفا، اقترب من التعاقد مع ناديه السابق فلومينينسي البرازيلي.

وكان المدافع البرازيلي قد أعلن عن رحيله عن تشيلسي مع انتهاء عقده في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن سيلفا اقترب من التوقيع على عقد لمدة عامين مع النادي البرازيلي.

وأضافت أن عقده مع فلومينينسي سيمتد لعام 2026، ولكن الإعلان عن ذلك سيتأجل حتى نهاية عقده رسميا مع تشيلسي كنوع من "الاحترام" للنادي الإنجليزي.

