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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تقارير: ليفربول مهتم بضم نجم ويست هام محمد قدوس

صدى البلد

أفادت تقارير باهتمام نادي ليفربول الإنجليزي بضم النيجيري محمد قدوس نجم نادي ويست هام يونايتيد الذي قدم أداءات مبهرة خلال الموسم الحالي .


وانضم قدوس للنادي اللندني الموسم الماضي قادماً من أياكس أمستردام الهولندي بعد أن ارتبط اسمه بعدد من الأندية من بينها أرسنال، إلا أن المدير الفني للهامرز نجح في إقناع اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً بالانضمام للفريق في صفقة كلفت خزينة النادي اللندني 38 مليون استرليني .


ومنذ انضمامه لويست هام، سجل اللاعب 7 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة في 30 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.


ووفقاً للصحفي البارز بصحيفة الأثليتك البريطانية ديفيد أورنستين، فإن ليفربول يبحث عن مهاجم آخر لإضافته إلى ترسانتهم الهجومية المذهلة بالفعل.


وذكر أورنستين أنه لا يعلم ما إذا كان قدوس خياراً أمام الريدز، الذي يسعى لتدعيم مركز الهجوم في الانتقالات الصيفية، لكنه لاعب فذ وقدم موسم أول ممتاز مع ويست هام وسيكون من المدهش بالنسبة لي إن لم يكن على رادار ليفربول أو أي نادي كبير آخر يبحث عن تدعيم مركز الهجوم.
وتثار تساؤلات داخل النادي حول مستقبل الجناح المصري محمد صلاح، رغم أنه حتى الآن على ما يبدو أنه مستمر داخل صفوف الريدز الموسم المقبل.
 

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تقارير: ليفربول مهتم بضم نجم ويست هام محمد قدوس


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