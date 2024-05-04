لاعبة أسيك الإيفواري: تنظيم الأهلي لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة الأفضل بتاريخ القارة

قالت استر دوسو، لاعبة أسيك ميموزا الإيفواري، إن فريقها استفاد من المشاركة في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة «سيدات» التي استضافها النادي الأهلي على مدار الأيام الماضية.

وأكدت أن الفريق الإيفواري كان يأمل في تحقيق نتائج أفضل ومركز متقدم بترتيب البطولة ولكن غاب عنه التوفيق في بعض المباريات، وسيسعى للظهور بشكل أقوى في المسابقات المقبلة.

وأشادت دوسو بفريق الأهلي، الذي يضم قواما قوي دا هو الأفضل في القارة، ويملك لاعبات صاحبات خبرة كبيرة بالمنافسات الإفريقية، واستحق الوصول إلى المباراة النهائية، ولديه حظوظ كبيرة في التتويج باللقب.

وعبرت اللاعبة عن سعادتها بالمشاركة في النسخة الحالية من البطولة، كما وجهت الشكر إلى المسؤولين بالنادي الأهلي على التنظيم المميز والاحترافي للبطولة، الذي يعد الأفضل من بين النسخ الماضية على الإطلاق.