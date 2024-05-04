دراسة حديثة ترصد أهم برامج المرأة في التلفزيون وتأثيرها على المشاهدات

أظهرت نتائج دراسة حديثة في كلية الإعلام جامعة القاهرة حول مشاهدة برامج المرأة في التلفزيون وعلاقته بمستوى الصحة النفسية لديها، أن برامج المرأة في التلفزيون لها تأثير إيجابي على الصحة النفسية كما أنها تساعد النساء على ترتيب أفكارهن واهتماماتهن بنسبة كبيرة تعدت 67% .



وبينت الدراسة أن المشاهدات يفضلن مشاهدة برامج المرأة في المساء على عكس المتبع من عرض معظم برامج المرأة في الصباح، و أكدت نتائج الدراسة أن برامج المرأة تحفز على تطوير المهارات والقدرات الشخصية، كما تساعد على فهم علاقاتك مع الآخرين مما يشير إلى التأثير المعرفي المرتفع الذي تحصل عليه المشاهدات من متابعة برامج المرأة.



وأشارت منى الكيال الباحثة التي أعدت هذه الدراسة بقسم إذاعة وتلفزيون بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن برامج المرأة أحياناً تتطرق إلى موضوعات شديدة الخصوصية والتي قد تتحرج النساء من السؤال عنها أو الحديث عنها بحرية مع بعض زميلاتها في العمل أو حتى بعض أفراد أسرتها، فيجدن الإجابة تطرح لهن في برامجهن المفضلة في الوقت الذي يلائمهن بطريقة علمية وموثوقة.

كما لفتت الدراسة إلى أهمية استضافة النماذج الناجحة من النساء في إعطاء المشاهدات الشعور بالفخر والسعادة، كما أن برامج المرأة تعزز شعور الثقة بالنفس والشعور بالتمكين، حيث أن نسبة كبيرة من السيدات اللاتي شاركن في هذه الدراسة أجابت بأن برامج المرأة تساعد على التخلص من الشعور بالوحدة والملل.



وأضافت الكيال أنه تم إدراج بعض برامج المرأة الناجحة كنموذج لاستخدامه في دراسة تأثير برامج المرأة على الصحة النفسية واستجابت النساء المشاركات في هذه الدراسة باختيار البرامج المفضلة لهن على النحو التالي: جاء برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" على قناة CBC في المرتبة الأولى بنسبة 58%، وجاء في المرتبة الثانية برنامج "هي وبس" على قناة CBC سفرة بنسبة 45.6%، بينما جاء في المرتبة الثالثة برنامج "طعم البيوت" على القناة الثانية بنسبة 38.7%.



وأوضحت الدراسة أن برامج المرأة تؤثر على اكتساب المشاهدات سلوكيات إيجابية في الاهتمام بالصحة النفسية، وأظهرت النتائج علاقة إيجابية بين مشاهدة برامج المرأة وبين تأثير ذلك على الصحة النفسية بشكل عام.