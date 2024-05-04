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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار مفاجئ من جوميز قبل مواجهة الزمالك وسموحة في الدوري

جوميز
جوميز

يختتم فريق الزمالك تدريباته اليوم، السبت، استعداداً لمواجهة سموحة المقرر لها غداً الأحد باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصري.

وكتب الإعلامي أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "جوميز يلجأ لقطاع الناشئين بالزمالك لتعويض الغيابات في الدوري"

موعد مباراة الزمالك أمام سموحة

ويواجه الزمالك نظيره سموحة في السابعة مساء غد، الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري.
 
ترتيب الزمالك فى الدوري المصري 

يحتل الزمالك المركز الثانى عشر برصيد 24 نقطة بعدما لعب 14 مباراة حقق 7 انتصارات وثلاثة تعادلات وتلقى 4 هزائم وسجل لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 14.

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