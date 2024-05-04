القاهرة الإخبارية: القوات الإسرائيلية تحاصر منزلا في دير الغصون بـ50 آلية عسكرية

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن دير الغصون تم محاصرتها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، حيث حاصرت أكثر من 50 آلية عسكرية منزلا يحتوي على عدد من الشباب الفلسطيني.

وأضافت "السلامين" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت جزء من المبني المحاصر، بالإضافة إلى إطلاق وابل من الرصاص على أحد الشباب، وتم استشهاد 5 شباب داخل المبنى.

ونوهت بأن قوات الاحتلال اشتبكت مع عدد من الشباب الفلسطيني في المنطقة، مؤكدة أن السبب في محاصرة المنزل هو أن أحد الشباب الموجود بداخله كان قد تسبب في مقتل جندي إسرائيلي.

وأشارت إلى أن شابا فلسطينيا يدعى "أبوالشجاع"، مطلوب من قبل الأمن الإسرائيلي، بسبب مشاركته في عدد من العمليات بحق جنود من القوات الإسرائيلية.