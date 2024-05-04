عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القاهرة الإخبارية: القوات الإسرائيلية تحاصر منزلا في دير الغصون بـ50 آلية عسكرية

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن دير الغصون تم محاصرتها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، حيث حاصرت أكثر من 50 آلية عسكرية منزلا يحتوي على عدد من الشباب الفلسطيني.

وأضافت "السلامين" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت جزء من المبني المحاصر، بالإضافة إلى إطلاق وابل من الرصاص على أحد الشباب، وتم استشهاد 5 شباب داخل المبنى.

ونوهت بأن قوات الاحتلال اشتبكت مع عدد من الشباب الفلسطيني في المنطقة، مؤكدة أن السبب في محاصرة المنزل هو أن أحد الشباب الموجود بداخله كان قد تسبب في مقتل جندي إسرائيلي.

وأشارت إلى أن شابا فلسطينيا يدعى "أبوالشجاع"، مطلوب من قبل الأمن الإسرائيلي، بسبب مشاركته في عدد من العمليات بحق جنود من القوات الإسرائيلية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض كبير في أسعار السكر والأرز بعد استيراد 500 ألف طن.. اعرف بكام

ننشر أول صورة للمتهمين بسرقة هاتف محمول صحفي فلسطيني

200 جنيه.. تعليق ساخر من سيد عبد الحفيظ على ركلة جزاء للزمالك

بيان عاجل من القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بشأن وفاة ابن البرهان

غرة شهر ذو القعدة وموعد عيد الأضحى 2024.. البحوث الفلكي يحدد التوقيت

السعودية.. وفاة الأمير ‎بدر بن عبدالمحسن

وسام أبو علي في الهجوم.. الأهلي بالقوة الضاربة في مواجهة الجونة

عيونه دار.. آيتن عامر مفاجأة حفل تامر حسني بالعين السخنة

ترشيحاتنا

شكري لنظيره السوداني: نتطلع لنجاح جهود تثبيت الأمن والاستقرار في السودان

ليلة حمراء وراء الجريمة.. تفاصيل مرعبة في مقتـ.ـل دليفري المطرية

مظاهرات في إسرائيل تطالب بإنهاء الحرب بقطاع غزة وعودة الأسرى

هل يجوز الدعاء دون رفع اليدين؟.. دار الإفتاء تجيب

من الدرجة الثانية.. الأرصاد الأردنية تطلق تحذيرًا عاجلًا من المنخفض الجوي القادم

مسئولون أمريكيون وإسرائيليون: استكمال أي اتفاق لوقف إطلاق النار يحتمل التأخير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«لوك ناعم».. أسيل عمران تظهر بإطلالة ساحرة على «إنستجرام»

الملكة رانيا تخطف الأنظار بإطلالة مميزة.. شاهد

تنظيف الكلى من السموم واستعادة حيوية الجسم بـ 8 مواد طبيعية

احتفالا بشم النسيم .. تامر حسني يشعل حفل العين السخنة بحضور كامل العدد

فيديو

الأهلي الأفضل والخطيب صديقي.. تصريحات مثيرة لفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي

مصر على الطريق الصحيح.. فيتش ترفع التصنيف الائتماني الإيجابي| شاهد

إجراءات وقرارات سعودية قبل موسم حج 2024.. تحذيرات للمسافرين

سأغني بالعربية وأتمنى مقابلة صلاح.. شبيه مبارك الهندي يعلق على شهرته بمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ