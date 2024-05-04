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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن: تعامل نتنياهو مع الحرب يعكس آراء غالبية الإسرائيليين

بلينكن ونتنياهو
بلينكن ونتنياهو

في خضم الصراع المستمر بين إسرائيل وحماس، يقدم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن رؤى حول طريقة تعامل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع الوضع، وتسليط الضوء على الاعتبارات السياسية الداخلية والمشاعر الإسرائيلية الأوسع، وفقا لما نشرته تايمز أوف إسرائيل.

يعترف بلينكن بتعقيدات موقف نتنياهو داخل الحكومة الائتلافية، مشددًا على ضرورة التنقل في المشهد السياسي بعناية. ويشير إلى أن تصرفات نتنياهو لا تعكس سياساته الشخصية فحسب، بل تلقى صدى أيضًا لدى جزء كبير من الشعب الإسرائيلي. ويؤكد هذا المنظور التحدي المتمثل في معالجة الصراع بشكل شامل، مع الأخذ في الاعتبار وجهات النظر المتنوعة داخل المجتمع الإسرائيلي.

في معرض تناوله للانتقادات الموجهة لجهود العلاقات العامة التي تبذلها إسرائيل، يشير بلينكن إلى البيئة الإعلامية المتطورة، وخاصة تأثير وسائل التواصل الاجتماعي. وهو يسلط الضوء على هيمنة الروايات والصور العاطفية على المنصات، مما يشير إلى أن السياق الدقيق والحقائق التاريخية غالبًا ما يتم حجبها. وتؤكد هذه الملاحظة صعوبة تشكيل الرأي العام وسط النشر السريع للمعلومات وانتشار المحتوى المثير.

يتتبع بلينكن تطور مفاوضات السلام، مشيراً إلى العقبات السابقة التي فرضها الرفض العربي والتردد الفلسطيني في قبول الصفقات المقترحة. ومع ذلك، فهو يشير إلى حدوث تحول حديث، مع احتمال تزايد رضا إسرائيل عن الوضع الراهن.

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