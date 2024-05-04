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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

سفراء ضد الفساد| "صبحي" يتفقد ورشة عمل حول الأمن المعلوماتي والحماية الإلكترونية

صدى البلد

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورشة عمل حول، "الأمن المعلوماتي والحماية الالكترونية"، ضمن فعاليات البرنامج القومي لترسيخ المفاهيم الصحيحة والموضوعية لسبل مكافحة الفساد تحت شعار " سفراء ضد الفساد"، والتي تنظمه الإدارة المركزية لتنمية النشء، والذي يعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 27 وحتى 6 مايو الجاري بالمدينة الشبابية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء.  

تناولت ورشة العمل، عدت محاور من أهمها "محاربة التحرش، ومكافحة الشائعات، الأمن والمعلوماتي، والحماية الالكترونية، ونبذ العنف، محاربة الغش، الأمن السيبراني"، يتم تنفيذ الورشة على مرحلتين لمدة 10 أيام المرحلة الأولى بمدينة الطور والمرحلة الثاني بمدينة  أبو ديس، وتضم الطلائع من 13 إلي 18 عاماً.  

في هذا الشأن، أكد وزير الشباب والرياضة، حرص وزارة الشباب والرياضة على تقديم البرامج والأنشطة الرياضية، وتكسيف ورش والعمل للنشء والشباب، بهدف نشر السلوكيات الإيجابية بين الشباب والأجيال القادمة، مع ضرورة تكثيف المشروعات والأنشطة المُقدمة لأبناء مصر من قاطنى المحافظات الحدودية، فى ضوء توجيهات القيادة السياسية.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، نهدف من خلال البرامج والمبادرات إلى تنمية الوعي لدى النشء، وترسيخ مبادئ مواجهة الفساد المجتمعي، والتأكيد على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية المجتمعية بالإضافة إلى السعي نحو التقدم والدفع بعجلة التنمية بالدولة المصرية.

كما أعرب وزير الشباب والرياضة عن شكره وتقديره للقائمين على المشروع، مشيرًا أن الهدف من البرنامج هو الوصول إلى تحقيق نتائج أفضل والحفاظ على الاستمرارية والاستدامة عن طريق كوادر حقيقة من الطلائع، وتنمية قدراتهم وتكوين شخصياتهم ، وإعداد قيادات قادرة على إدارة أنفسهم ومجتمعاتهم.

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