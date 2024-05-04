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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

جُرأة وأنوثة.. لاميتا فرنجية تواصل إثارة الجدل بفستان مثير عبر إنستجرام |شاهد

لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية

شاركت الفنانة لاميتا فرنجية، متابعيها مجموعة صور جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأثارت لاميتا فرنجيه الجدل بإطلالة جريئة، مرتدية فستانًا مكشوفًا من منطقتي البطن والصدر بصيحة الكب، كما اعتمدت على تسريحة شعر جذابة، وأبرزت جمال ملامحها بالمكياج الصارخ.

IMG_٢٠٢٤٠٥٠٣_٠٣٤٩١٨
IMG_٢٠٢٤٠٥٠٣_٠٣٤٩١٨

وتحرص دائما لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها وجمهورها جميع صورها وإطلالتها التي تظهر بها في جميع مناسبتها  دائمًا، وذلك عبر حسابها على "إنستجرام".

من هي لاميتا فرنجية؟ 

لاميتا هي في الأصل عارضة أزياء ومذيعة، وشاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، ومثلت عدة أدوار فى مصر منها مسلسل “عصر الحريم”، وشاركت رامز جلال في فيلم “حد سامع حاجة”، ومحمد رجب في فيلم “محترم إلا ربع”، وفيلم “365 يوم سعادة” مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع محمد هنيدي في مسلسل «مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة» عام 2011 وكان دور تلميذته صوفي التي التقى بها في فرنسا.

آخر أعمال لاميتا في السينما

وقدمت آخر أدوارها فى السينما من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" بجانب تامر حسني، ومى عز الدين، وعزت أبو عوف، إنتاج محمد السبكى، وإخراج محمد سامى.


أما عن آخر الأعمال الدرامية التي قدمتها لاميتا، فهو مسلسل "بنت من دار السلام" والذى تدور أحداثه حول فتاة تُدعى منال تعيش في دار السلام تبحث للحصول على عمل من خلال توفير المال لها وتقوم صديقة لها بتوفير عمل في منزل رجل كبير في السن ويحاول الاعتداء عليها وتتزوج، وتكتشف أنه مريض نفسي، ولا تريد العيش معه، وهو من إﺧﺮاﺝ طوني نبيه، ومساعد المخرج سارة الطوخي، وﺗﺄﻟﻴﻒ، طوني نبيه، وبطولة راندا البحيري، ورحاب الجمل، إيريني فهمي، ماهر عصام، نهى الليثي، وروان الفؤاد.

وقدمت آخر أدوارها فى السينما من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" بجانب الفنان تامر حسني، ومى عز الدين، وعزت أبو عوف، إنتاج محمد السبكى، وإخراج محمد سامى.

IMG_٢٠٢٤٠٥٠٣_٠٣٤٩١٨
IMG_٢٠٢٤٠٥٠٣_٠٣٤٩١٨

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