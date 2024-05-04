الإسماعيلي يفوز على فاركو 2-0 بالدوري

نجح الإسماعيلى في الفوز على فاركو بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وسجل هدفي الدراويش كل من عمر الساعى من تسديدة قوية سكنت الشباك فى الدقيقة 22، ومحمد دسوقي في الدقيقة 76.

ورفع الإسماعيلي بتلك النتيجة رصيده إلى النقطة 22 في المركز الثالث عشر، بينما توقف رصيد فاركو عن النقطة 13 في المركز التاسع عشر.

بدأ الإسماعيلى اللقاء بتشكيل يضم كلا من:

في حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى - محمد الدسوقي - محمد عمار - محمد بيومي.

خط الوسط: عماد حمدي - محمد مخلوف - عمر الساعي

خط الهجوم: أحمد الشيخ - نادر فرج - عبد الرحمن مجدي



البدلاء:

محمد فوزي - محمد حسن - محمد عبد السميع - عصام صبحي - حمادة صلاح - إيريك تراوري - حمدي النقاز - حاتم سكر - باسم مرسي - مروان حمدي

فيما أعلن الجهاز الفني لفريق فاركو تشكيل فريقه كالتالي:



حارس المرمى: محمد سعيد شيكا

خط الدفاع: رامي صبري - محمود جهاد - محمود عماد - ياسين السيد.

خط الوسط: جيفرسون - عزمي غوما - وليد علي - أحمد شريف - شكري نجيب.

خط الهجوم: عمرو جمال.

البدلاء:

محمود السيد - أحمد عوض - مصطفى حمادة - عمرو ناصر - أحمد البحراوي - سيف تيري - جابر كامل - وليد مصطفى.