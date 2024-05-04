السفير الفلسطيني بتونس: دولتنا عنوان الحق والصمود في العالم

قال “هائل الفهوم” السفير الفلسطيني في تونس، إن الصراع بين إسرائيل وفلسطين، ليس صراعًا ثنائيًا، وصمود الشعب الفلسطيني ليس دفاعًا عن حقوقنا فقط، ولكن دفاعًا عن الإنسانية في العالم.

وأضاف “هائل الفهوم”، خلال لقاء خاص لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما نراه الآن فصل من فصول تراكمية لا إنسانية، ورثت على فلسطين، لأكثر من 10 عقود.

ونوه السفير الفلسطيني في تونس “هائل الفهوم” بأن الشعب الفلسطيني، واجه هذا الصراع دون أي مساعدة من أحد، وأكبر دليل أننا مازلنا صامدين بأرضنا، والحقائق بدأت تتكشف بالعالم.

وأشار إلى أن 95% من ديموغرافية كانت مجهلة من هذه الحقائق الموضوعة بالقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الأزمة الحالية بينت الكثير من نوايا الشعوب والمجتمع الدولي.

وأكد السفير الفلسطيني في تونس، أن فلسطين، هي عنوان الحق والصمود، وعلى الرغم من كل المحاولات الإعلامية التي تحاول طمس الحق الفلسطيني؛ لكننا ما زلنا صامدين في وجه هذه الادعاءات.