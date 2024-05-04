قطر تواجه ضغوطًا بشأن وجود حماس في خضمّ مفاوضات الرهائن

تجد قطر نفسها في قلب التوترات المتصاعدة بينما تفكر الولايات المتحدة في الحث على طرد قادة حماس من الدوحة.

ويكشف المصدر المطلع على الأمر الذين تحدثوا لـ تايمز أوف إسرائيل، عن استعداد قطر للاستجابة لمثل هذا الطلب، ما يؤكد خطورة الوضع.

يشير الحوار الأخير الذي أجراه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع رئيس الوزراء القطري محمد آل ثاني إلى منعطف حرج. إن دعوة بلينكن قطر لطرد قادة حماس في حالة استمرار رفض مقترحات صفقة الرهائن تؤكد نفاد صبر واشنطن المتزايد من عناد الجماعة.

على خلفية المفاوضات، التي تستعد لتحقيق انفراجة محتملة، تظهر وصول رئيس وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز إلى القاهرة وهبوط وفد حماس بعد ذلك في المنطقة. إن الإلحاح الذي يحيط باقتراح صفقة الرهائن الأخير، والذي توسط فيه وسطاء مصريون وقطريون وأمريكيون، أصبح واضحا. ومع ذلك فإن استجابة حماس تظل محورية، حيث تلقي الولايات المتحدة اللوم بشكل مباشر على الحركة لعرقلة العروض السابقة.

وتلوح في الأفق إمكانية تقديم طلب رسمي من الولايات المتحدة إلى قطر إذا رفضت حماس الاقتراح الحالي. وكان أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني قد طرح في السابق فكرة طرد قادة حماس خلال المناقشات مع بلينكن، مما يشير إلى نهج دقيق لمعالجة الأزمة.

على الرغم من الطرد المحتمل، إلا أن العواقب العملية تظل غير مؤكدة، وذلك نظراً للتواجد المتقطع لزعماء حماس في تركيا. إن موقف تركيا، الذي يتسم بتوجيهات دورية لأعضاء حماس بالرحيل، يسلط الضوء على الديناميكيات الإقليمية الأوسع نطاقاً ويعمل على تعقيد الجهود الرامية إلى حل الأزمة.

تضيف العلاقة المعقدة بين قطر وإسرائيل، والتي تتميز بالعلاقات التاريخية والتعاون المتقطع، طبقات إلى الملحمة المستمرة. وأثار الدعم المالي الذي تقدمه قطر لغزة، من خلال المشاريع الإنسانية، انتقادات لتعزيز نفوذ حماس على حساب السلطة الفلسطينية.

بينما تمر المنطقة خلال هذه الفترة المضطربة، فإن دور قطر كوسيط ونقطة ضغط محتملة يسلط الضوء على تعقيدات الدبلوماسية الإقليمية. وتظل نتائج المفاوضات غير مؤكدة، ولكن أصداء العواقب تتجاوز حدود الشرق الأوسط، فتعمل على تشكيل الديناميكيات الجيوسياسية لسنوات قادمة.