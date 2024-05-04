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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جامعة حلوان تنظم مؤتمر "الأطر القانونية للأمن السيبراني في ضوء رؤية مصر 2030"

جانب من التكريم
جانب من التكريم

انعقدت فعاليات المؤتمر التاسع لكلية الحقوق جامعة حلوان تحت عنوان " الأطر القانونية للأمن السيبراني في ضوء رؤية مصر 2030 "  وذلك بمشاركة نخبة من رجال الفقه والقضاء المتخصصين من مصر والوطن العربي، ولأول مرة اشتراك باحثين من دول عربية شقيقة.

عقدت فعاليات المؤتمر تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة أمل لطفى عميد كلية الحقوق، وإشراف  الدكتور أسامة حمزة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومقرر المؤتمر، وبحضور الدكتور حسام رفاعي، الدكتور وليد السروجى، الدكتور عماد ابو الدهب، نواب رئيس الجامعة.

ومن جانبه أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أنه في هذا الزمن الذي يتسارع فيه التطور التكنولوجي، أصبح الأمن السيبراني أمراً ضرورياً للحفاظ على سلامة المعلومات والبيانات، ويعتبر الأمن السيبراني عملية تتضمن توجيه الجهود لحماية الأنظمة الإلكترونية والشبكات من الهجمات الإلكترونية والاختراقات غير المصرح بها، حيث يتعين على الدول والحكومات تعزيز قدراتها السيبرانية لضمان سلامة البنية التحتية الرقمية وحماية المعلومات للمواطنين.

وبدورها أوضحت الدكتورة أمل لطفي عميد كلية الحقوق أن جلسات المؤتمر ناقشت العديد من الإشكاليات القانونية تمثلت في: ( مسؤولية مقدمي خدمات الانترنت وحماية البيانات في العصر الرقمي، الأمن السيبراني وتسوية منازعات الملكية الفكرية في العصر الرقمي، العلامة التجارية وآليات حماية البيانات في عالم الميتافيرس، الالتزامات الدولية في الفضاء السيبراني).


واستكملت كلمتها أن المؤتمر جاء مواكباً لقيام رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية حيث يعد مركز البيانات والحوسبة السحابية (P1) أول مركز تحليل ومعالجة البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في مصر وشمال أفريقيا، ويوفر الوقت والجهد والأموال ويعزز فرص الاستثمار الجديدة​.

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