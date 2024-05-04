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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أنوثة راقية | ياسمين صبري تقضي عطلتها في حمام السباحة

ياسمين صبري
ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها ومتابعيها أحدث ظهور، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ياسمين صبري اثناء استمتاعها بالاجازة الصيفية من داخل حمام السباحة، ما حاز إعجاب متابعيها.

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IMG_٢٠٢٤٠٥٠٤_٠٦٣٦٠٦

وتتميز الفنانة ياسمين صبري ، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل لأنوثتها وأناقتها، من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

مسلسل"رحيل"  

أحدث  أعمال ياسمين صبري مسلسل "رحيل" بطولة كل من: محمد كيلاني، أحمد بدير، أحمد صلاح حسني، محمد مهران، ومي القاضي، ولبنى ونس، وحازم سمير وآخرين، من تأليف محمد عبد المعطي، إخراج محمد عبد السلام.

قصة مسلسل "رحيل"

وتقدم ياسمين صبري شخصية "رحيل"، وهي فتاة تعمل مع والدها في النجارة وتتحمل مسئوليات وتواجه كبار السوق، وتنقلب حياتها رأسا على عقب بعد اتهامها في قضية قتل، لتخرج من السجن تواجه غضب الانتقام وشبح الموت على يد أبناء القتيل.
 

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