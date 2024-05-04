زوجة نجم الزمالك تمزج بين البساطة والجمال في أحدث ظهور عبر إنستجرام|شاهد

تحرص هدى بهاء، زوجة أحمد سيد زيزو، نجم الزمالك على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وبدت هدى بهاء، في الصور بإطلالة رقيقة ترتدي ملابس كاجوال جذابة، واعتمدت على مكياج ناعم أبرز جمال ملامحها وأناقتها.

يختتم فريق الزمالك تدريباته اليوم، السبت، استعداداً لمواجهة سموحة المقرر لها غداً الأحد باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصري.

موعد مباراة الزمالك أمام سموحة

ويواجه الزمالك نظيره سموحة في السابعة مساء غد، الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري.



ترتيب الزمالك فى الدوري المصري

يحتل الزمالك المركز الثانى عشر برصيد 24 نقطة بعدما لعب 14 مباراة حقق 7 انتصارات وثلاثة تعادلات وتلقى 4 هزائم وسجل لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 14.