بطولة إفريقيا للكرة الطائرة|الأنابيب الكيني يحصد المركز الثالث بالفوز على البنك التجاري

حصد فريق الأنابيب الكيني للكرة الطائرة «سيدات» المركز الثالث بعد فوزه على نظيره البنك التجاري الكيني بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة المقامة بالأهلي والتي تختتم منافساتها اليوم.

أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وقدم الأنابيب الكيني عرضًا جيدًا خلال اللقاء، ونجح في تحقيق الفوز بثلاثة أشواط مقابل شوط.

تقدم البنك التجاري في الشوط الأول بنتيجة 25-18، ثم عاد الأنابيب الكيني للمباراة محققًا الفوز بثلاثة أشواط متتالية بنتيجة 25-21، و25-16، و25-16، وينتزع المركز الثالث في البطولة.

