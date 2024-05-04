"الإمارات فى الصورة" بمعرض أبو ظبى للكتاب .. شاهد

يهتم جناح الصورة أحد أقسام مركز أبوظبي للغة العربية في معرض الكتاب بأبوظبي، بتسليط الضوء على الأهمية الثقافية والتاريخية للصور ودورها في توثيق الأحداث والمجتمعات.

يهدف جناح الصورة إلى تقديم تجربة مميزة للزوار، حيث يتم عرض مجموعة متنوعة من الصور التاريخية التي تعكس تاريخ وثقافة العالم العربي.

وداخل الجناح يوجد كتاب هام بعنوان الامارات فى الصورة للدكتور سعيد حمدان .

وتشارك مصر ضيف الشرف في معرض أبوظبي الدولي للكتاب في نسخة هذا العام، ببرنامج ثقافيّ حافل يعكس تاريخها الفكري والمعرفي والحضاري، تجسيداً لعمق العلاقات الأخوية بين الإمارات ومصر.

وتأكيداً من مركز أبوظبي للغة العربية، على تعزيز التعاون الثقافي والفكري، إذ أن مصر تشكّل منارةً للعلم والمعرفة والثقافة والفنون، وأثرت ثقافات ومعارف الجماهير بمضامين إبداعية في مختلف المجالات.

وتاتى شخصية نجيب محفوظ كشخصية محورية بالمعرض وسط اهتمام كبير من جميع المشاركين والزوار بمعرفة المزيد من التفاصيل عن حياة نجيب محفوظ وكتباته الثرية المتنوعة.