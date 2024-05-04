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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوارب المهاجرين تعبر إلى إنجلترا رغم التهديد بالترحيل الى رواندا

صدى البلد

وصل عشرات الأشخاص في زورقين مطاطيين إلى الساحل الجنوبي لإنجلترا، اليوم السبت، في أحدث حلقة من بين آلاف المهاجرين طالبي اللجوء الذين يقومون بالعبور البحري المحفوف بالمخاطر من فرنسا هذا العام.


تمايلت القوارب على أمواج القناة الإنجليزية في صباح صافٍ، وأبحرت عبر الشريط البحري الضيق الذي يفصل بين فرنسا وبريطانيا، وتبعتها سفينة بحرية فرنسية حتى وصلت إلى المياه الإنجليزية.

وتم نقل ركابهم، ومعظمهم من الرجال، وبعضهم يرتدي سترات نجاة برتقالية ويلوحون، على متن سفينة تابعة لقوات الحدود البريطانية قبالة دوفر.


ويوضح الوافدون الصعوبات التي يواجهها رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك فيما يتعلق بتعهده بمعالجة الهجرة غير الشرعية و'إيقاف القوارب'، قبل الانتخابات الوطنية المتوقعة في وقت لاحق هذا العام.

وصل أكثر من 8000 شخص حتى الآن هذا العام على متن قوارب صغيرة، حيث فر الكثير منهم من الحرب أو المجاعة وسافروا عبر أوروبا إلى بريطانيا، مما يجعل بداية هذا العام رقماً قياسياً لمثل هؤلاء الوافدين.

ويأمل سوناك أن تؤدي سياسته الرائدة في رواندا بترحيل أولئك الذين يصلون إلى بريطانيا دون إذن إلى الدولة الأفريقية إلى ردع الناس عن عبور القناة. وقتل خمسة أشخاص في المحاولة الشهر الماضي.


وتأمل الحكومة في تشغيل أولى الرحلات الجوية إلى رواندا خلال 9 إلى 11 أسبوعًا.


وقال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية: 'إن العدد غير المقبول من الأشخاص الذين يواصلون عبور القناة يوضح بالضبط سبب وجوب إطلاق رحلات جوية إلى رواندا في أسرع وقت ممكن'.

وأضاف: 'نواصل العمل بشكل وثيق مع الشرطة الفرنسية التي تواجه أعمال عنف واضطراب متزايدة على شواطئها، حيث تعمل بلا كلل لمنع هذه الرحلات الخطيرة وغير القانونية وغير الضرورية'.

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