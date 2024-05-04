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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الذكاء الاصطناعي يلهم المشاركين في معرض أبوظبي للكتاب بتصاميم منتجات إبداعية

صدى البلد

يشهد معرض أبوظبي للكتاب والذى تحل مصر ضيف شرف به تقدمًا ملحوظًا في مجال استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تصاميم المنتجات الإبداعية. 

ويتم استخدام هذه التقنيات لتحفيز الإبداع وتوفير تجارب جديدة للزوار، مما يجعل المعرض مركزًا للابتكار والثقافة التكنولوجية.

وتُعرض في المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات الإبداعية التي تستند إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي. 

وتشمل هذه المنتجات الروبوتات الذكية التي تتفاعل مع الزوار، والتطبيقات الذكية التي تسهم في تعزيز تجربة القراءة والتعلم، وأعمال فنية مبتكرة تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنشاء رؤى فنية فريدة.

ومن بين المنتجات المعروضة، يمكن رؤية روبوتات ذكية مصممة للتفاعل مع الزوار وتوفير معلومات حول الكتب والمخطوطات في المعرض.

ويمكن للزوار طرح الأسئلة على الروبوتات والحصول على إجابات فورية، مما يعزز تجربتهم ويوفر لهم رؤية متعمقة حول المعروضات.

وتعكس الأعمال الفنية المعروضة في المعرض، استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في إنشاء رؤى فنية جديدة.

وتستخدم هذه الأعمال تقنيات مثل التعلم العميق وتوليد الصور الذكي لإنشاء لوحات فنية فريدة ومبتكرة.

وتشارك مصر ضيف الشرف في معرض أبوظبي الدولي للكتاب في نسخة هذا العام، ببرنامج ثقافيّ حافل يعكس تاريخها الفكري والمعرفي والحضاري، تجسيداً لعمق العلاقات الأخوية بين الإمارات ومصر.

وتأكيداً من مركز أبوظبي للغة العربية، على تعزيز التعاون الثقافي والفكري، إذ أن مصر تشكّل منارةً للعلم والمعرفة والثقافة والفنون، وأثرت ثقافات ومعارف الجماهير بمضامين إبداعية في مختلف المجالات.

 وتأتي شخصية نجيب محفوظ كشخصية محورية بالمعرض وسط اهتمام كبير من جميع المشاركين والزوار بمعرفة المزيد من التفاصيل عن حياة نجيب محفوظ وكتاباته الثرية المتنوعة.

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