مصرع شاب صعقاً بالكهرباء في كفر بركات بالعياط

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة شاب عقب مصرعه إثر إصابته بالصعق الكهربائي.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شاب تعرض للصعق بالكهرباء في قرية كفر بركات بنطاق دائرة مركز شرطة العياط في الجيزة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين تعرض شخص للصعق بالكهرباء بقرية كفر بركات بنطاق دائرة مركز شرطة العياط في الجيزة مما أسفر عن مصرعه.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.