كتب الأسئلة والأجوبة الأكثر إقبالًا من الأطفال في معرض أبو ظبي

يشهد معرض أبو ظبي للكتاب الذي تحل مصر ضيف شرف به إقبالًا كبيرًا من قبل الأطفال على كتب الأسئلة والأجوبة.

تعتبر هذه الكتب واحدة من أهم الأصناف التي تستهوي الأطفال وتشجعهم على قراءة واستكشاف المعرفة بطريقة ممتعة وتفاعلية.

تجاوب الأطفال بشكل كبير مع كتب الأسئلة والاجوبة في المعرض، حيث تم عرض مجموعة واسعة من هذه الكتب التي تغطي مواضيع متنوعة مثل العلوم، والتاريخ، والحيوانات، والفضاء، والثقافات المختلفة، وغيرها. تتميز هذه الكتب بتقديم أسئلة مثيرة وإجابات مبسطة ومفهومة تلبي فضول الأطفال.

وتشارك مصر ضيف الشرف في معرض أبوظبي الدولي للكتاب في نسخة هذا العام، ببرنامج ثقافيّ حافل يعكس تاريخها الفكري والمعرفي والحضاري، تجسيداً لعمق العلاقات الأخوية بين الإمارات ومصر.

وتأكيداً من مركز أبوظبي للغة العربية، على تعزيز التعاون الثقافي والفكري، إذ أن مصر تشكّل منارةً للعلم والمعرفة والثقافة والفنون، وأثرت ثقافات ومعارف الجماهير بمضامين إبداعية في مختلف المجالات.

وتاتى شخصية نجيب محفوظ كشخصية محورية بالمعرض وسط اهتمام كبير من جميع المشاركين والزوار بمعرفة المزيد من التفاصيل عن حياة نجيب محفوظ وكتباته الثرية المتنوعة.