عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كتب الأسئلة والأجوبة الأكثر إقبالًا من الأطفال في معرض أبو ظبي

صدى البلد

يشهد معرض أبو ظبي للكتاب الذي تحل مصر ضيف شرف به  إقبالًا كبيرًا من قبل الأطفال على كتب الأسئلة والأجوبة.

 تعتبر هذه الكتب واحدة من أهم الأصناف التي تستهوي الأطفال وتشجعهم على قراءة واستكشاف المعرفة بطريقة ممتعة وتفاعلية.

تجاوب الأطفال بشكل كبير مع  كتب الأسئلة والاجوبة في المعرض، حيث تم عرض مجموعة واسعة من هذه الكتب التي تغطي مواضيع متنوعة مثل العلوم، والتاريخ، والحيوانات، والفضاء، والثقافات المختلفة، وغيرها. تتميز هذه الكتب بتقديم أسئلة مثيرة وإجابات مبسطة ومفهومة تلبي فضول الأطفال.

وتشارك مصر ضيف الشرف في معرض أبوظبي الدولي للكتاب في نسخة هذا العام، ببرنامج ثقافيّ حافل يعكس تاريخها الفكري والمعرفي والحضاري، تجسيداً لعمق العلاقات الأخوية بين الإمارات ومصر.

وتأكيداً من مركز أبوظبي للغة العربية، على تعزيز التعاون الثقافي والفكري، إذ أن مصر تشكّل منارةً للعلم والمعرفة والثقافة والفنون، وأثرت ثقافات ومعارف الجماهير بمضامين إبداعية في مختلف المجالات.

 وتاتى شخصية نجيب محفوظ كشخصية محورية بالمعرض وسط اهتمام كبير من جميع المشاركين والزوار بمعرفة المزيد من التفاصيل عن حياة نجيب محفوظ وكتباته الثرية المتنوعة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض كبير في أسعار السكر والأرز بعد استيراد 500 ألف طن.. اعرف بكام

200 جنيه.. تعليق ساخر من سيد عبد الحفيظ على ركلة جزاء للزمالك

قرار جديد من التعليم بشأن " زي طلاب المدارس " على مستوى الجمهورية

قرار عاجل بشأن المتهم بإنهاء حياة عامل دليفري المطرية |تفاصيل

ليلة حمراء وراء الجريمة.. تفاصيل مرعبة في مقتـ.ـل دليفري المطرية

بيان عاجل من القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بشأن وفاة ابن البرهان

شكري يدعو إلى حل الميليشيات وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

ننشر أول صورة للمتهمين بسرقة هاتف محمول صحفي فلسطيني

ترشيحاتنا

محمود متولي يفوز بجائزة رجل مباراة الأهلي والجونة

غدا وبعد غد.. تفاصيل حصول الموظفين على أجر مضاعف وفقا للقانون

المعارضة الإسرائيلية : ينبغي على نتنياهو إرسال وفد التفاوض إلى القاهرة الليلة

ثلاثية نظيفة|الأهلي يقسو على الجونة بالدوري

ولادة بدون حمل| طبيب يثير الجدل على السوشيال ميديا.. إيه الحكاية؟

قداس عيد القيامة في حماية الشرطة بـ 7 كنائس بأطفيح .. صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صحية وقيمة غذائية عالية .. طريقة تحضير سلطة الرنجة بالطحينة

قافلة فتحة الساق | شيرين بـ فستان معدّل في حفل الكويت

الموسيقار محمد عبدالوهاب وميادة الحناوي حكاية حب منعتها من دخول البلاد.. ما القصة؟

تدريب متمكن | قصة القرد الموظف بـ السكة الحديد في كيب تاون

فيديو

الأرض على وشك الاصطدام بكويكب غامض من القمر.. ماذا يحدث؟

النجاح بيلقبلك .. عبير نعمة تشيد بـ حفل أمال ماهر

الأهلي الأفضل والخطيب صديقي.. تصريحات مثيرة لفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي

مصر على الطريق الصحيح.. فيتش ترفع التصنيف الائتماني الإيجابي| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ