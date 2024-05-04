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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

معرض أبوظبي للكتاب يفتح ذراعيه للإبداع المصري في سور الأزبكية

صدى البلد

في قلب معرض أبوظبي الدولي للكتاب، ينبض سور الأزبكية بروح الأدب والثقافة المصرية العريقة.

 تحمل هذه السور اسم الحي الأدبي الشهير في القاهرة، وتضم مجموعة من أبرز دور النشر المصرية التي تعرض آخر إصداراتها الأدبية والفكرية.

تجذب سور الأزبكية زوار المعرض من مختلف الجنسيات، حيث يتاح لهم الاطلاع على التراث الأدبي المصري الغني والتعرف على أبرز الكتاب والمبدعين المصريين المعاصرين.

 تزخر الأرفف بالروايات والقصص القصيرة والدواوين الشعرية والكتب النقدية والسير الذاتية وغيرها من الأعمال التي تعكس تنوع الإبداع الأدبي المصري.

وتشارك مصر ضيف الشرف في معرض أبوظبي الدولي للكتاب في نسخة هذا العام، ببرنامج ثقافيّ حافل يعكس تاريخها الفكري والمعرفي والحضاري، تجسيداً لعمق العلاقات الأخوية بين الإمارات ومصر.

وتأكيداً من مركز أبوظبي للغة العربية، على تعزيز التعاون الثقافي والفكري، إذ أن مصر تشكّل منارةً للعلم والمعرفة والثقافة والفنون، وأثرت ثقافات ومعارف الجماهير بمضامين إبداعية في مختلف المجالات.

 وتأتى شخصية نجيب محفوظ كشخصية محورية بالمعرض وسط اهتمام كبير من جميع المشاركين والزوار بمعرفة المزيد من التفاصيل عن حياة نجيب محفوظ وكتاباته الثرية المتنوعة.

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