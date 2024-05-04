بمشاركة حمدي فتحي | الوكرة يتوج بكأس قطر على حساب الريان

نجح الوكرة في التتويج بطلا لكأس قطر، بعد فوزه على الريان 1-0، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم باستاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل.

أحرز ناصر اليزيدي هدف الوكرة في الدقيقة 80 من المباراة التي جاءت متوسطة المستوى سيطر الوكرة على العديد من فتراتها على مدار الشوطين.

وامتلك الوكرة مجريات الأمور في الشوط الأول وأهدر العديد من الفرص التي كانت كفيلة بتغيير مجرى ونتيجة اللقاء، بالاضافة إلى تسجيله هدفين تم الغاؤهما بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني، تبادل الفريقان السيطرة على مجريات الأمور بعدما بدأ الريان يعود لأجواء اللقاء بشكل تدريجي لكن الوكرة بقى الاخطر على مرمى منافسه حتى نجح أخيرا في ترجمة تفوقه في أغلب فترات اللقاء إلى هدف في الوقت القاتل عبر البديل ناصر اليزيدي قبل نهاية الوقت الأصلي بعشر دقائق.

وكشر الريان عن أنيابه بعد هدف الوكرة، ونظم العديد من الهجمات على مرمى الوكرة لكن كل محاولاته باءت بالفشل أمام صمود الدفاع الوكراوي الذي نجح في الخروج بالمباراة إلى بر الأمان وتحقيق اللقب الثمين.

